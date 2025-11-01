Sigarette, in arrivo la ‘stangata’? Tabaccai sul piede di guerra

ROMA- In attesa che scattino gli aumenti sulle sigarette previsti per l’ennesima volta dalla manovra di bilancio (60 centesimi in tre anni a partire dal prossimo) si è chiusa la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione Ue per mettere a punto una nuova direttiva che punterebbe a uniformare in tutto il Vecchio Continente le accise sui tabacchi e più in generale sui prodotti nicotinici (dovrebbero essere comprese anche le e-cig quindi) per colpire i consumatori di ‘bionde’.
Questo vorrebbe dire per l’Italia un aumento di diversi euro a pacchetto (circa 3) anche se il prezzo resterebbe comunque sotto i livelli più alti che si registrano in Irlanda o Norvegia (13 euro). La Fit, la federazione dei tabaccai lancia strali verso Bruxelles chiedendo di ripensare questa decisione.
Anche perchè, spiega sul suo sito, “la Commissione Ue non coglie il legame strettissimo tra incremento della tassazione ed espansione del mercato illecito”, cioè il contrabbando e la produzione illegale.