Sigel Marsala, ritorno in casa amaro: Martignacco corsaro al “Bellina”

Coach Bracci: "Non rimprovero nulla alla squadra, ha mostrato un'anima"

MARSALA (TP) – Il ritorno nella palestra di casa dopo diverse settimane è amaro per la Seap-Sigel Marsala Volley. Il match se ci concentrasse sul risultato finale direbbe che vera e propria storia non c’è stata, ma molteplici potrebbero essere gli spunti di riflessione. Martignacco è corsaro al “Fortunato Bellina” in tre set, così descritti: (23/25; 21/25; 23/25). Batticuore Marsala in un terzo set approcciato male da parte azzurra ma coraggiosamente rimesso in discussione da un super recupero anche grazie alle forze fresche inviate in campo da coach Bracci. Il cuore non è di certo mancato.

Tra le fila di Marsala non è bastata la presenza costante per tutta la gara dell’opposto Salkute che termina la partita con 21 punti, seguita dagli 8 di D’Este, i 7 segni di Bulovic, i 6 a testa di Frigerio e di capitan Moneta. Per Martignacco è Sironi la più realizzativa con 15 punti, sostenuta dagli 11 di Wiblin e di Cortella, martelli friulani. Classifica che resta invariata in coda, con le inseguitrici di Marsala che in questo turno restano al palo come la squadra di Bracci. Nella prossima partita la Seap-Sigel Marsala sarà ospite nello scontro diretto in casa di Anthea Vicenza (domenica 18 dicembre). Formazioni quelle di Bracci e quella di Iosi rispettivamente ottave e settime forze del girone “B”.

Marco Bracci, allenatore della Seap-Sigel Marsala Volley, si pronuncia nel dopogara: “Non rimprovero nulla alla squadra che ha mostrato un’anima stasera. Ha dimostrato che non c’era la minima intenzione di lasciare la palestra o almeno non così presto. Una sconfitta immeritata per il risultato inequivocabile scaturito, ma non per quello che ha espresso la partita. Il perchè è presto detto: abbiamo registrato punteggi sopra i venti punti in tutti e tre i parziali. Siamo mancati in diverse circostanze di gioco. Dobbiamo ripartire da quella rincorsa nel terzo venuta fuori dal nulla, sicuramente dall’orgoglio sfoderato di non lasciare la presa sulla gara”.

IL TABELLINO

Seap-Sigel Marsala-Itas Ceccarelli Martignacco: 0-3 [23/25; 21/25; 23/25]

Seap-Sigel Marsala: Orlandi 2, Salkute 21, Bulovic 7, D’Este 8, Frigerio 6, Moneta 6, Garofalo, Baasdam 1, Ghibaudo 2, Norgini (L). ne. Spanó, Guarena. Coach: Marco Bracci; vicecoach: Lucio Tomasella.

Itas Ceccarelli Martignacco: Sironi 15, Modestino 9, Wiblin 15, Cortella 11, Eckl 7, Allasia 2, Cabassa 1, Tellone (L). Coach: Marco Gazzotti

Mvp: Giorgia Sironi

Arbitri: Roberto Guarneri di Messina e Giovanni Giorgianni di Messina