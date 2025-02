Allarme bomba a Sigonella, chiuso l’ingresso della Naval air station

Il varco è stato riaperto dopo tre ore

CATANIA – Allarme bomba questa mattina alla base NAS 2 – Naval Air Station di Sigonella, il cui accesso è stato chiuso per diverse ore. A comunicarlo sono i social della base, in cui l’ingresso principale è stato chiuso. La situazione è rientrata alle 11:25 dopo l’intervento degli artificieri.

L’allarme a Sigonella

La chiusura dell’ingresso principale congiunto della NAS 2, ovvero la base con l’aeroporto militare, è avvenuto intorno alle 8 del mattino. La causa era il sospetto che all’interno di un veicolo nei pressi dell’ingresso ci fosse una bomba.

Le misure di sicurezza sono scattate immediatamente, con l’ordine di “shelter in place” per tutto il personale della base, ovvero di cercare riparo restando fermi nell’edificio in cui ci si trova.

Al tempo stesso tutto il traffico del varco principale è stato bloccato, deviando i mezzi in entrata e uscita da Sigonella sull’ingresso est, il vecchio ingresso dedicato all’Aeronautica militare italiana. Il personale era anche invitato a evitare di viaggiare sulla strada provinciale 105 tra il complesso Marinai e la Naval Air Station 2.

I controlli e la riapertura

La base è restata in allerta fino alle 11:25. Dopo l’intervento degli artificieri e dei servizi di sicurezza della Marina statunitense, che hanno accertato che non c’erano bombe nell’auto sospetta, il varco è stato riaperto.