Sigonella: cambio al comando del quarantunesimo Stormo Antisom

A dirigere la base c'è colonnello Emanuele Di Francesco.

CATANIA– Il colonnello Emanuele Di Francesco e’ il nuovo comandante del 41esimo Stormo Antisom dell’aeronautica militare italiana e dell’aeroporto di Sigonella. Subentra la parigrado Howard Lee Rivera. La cerimonia di avvicendamento e’ stata presieduta comandante le Forze di mobilita’ e supporto dell’aeronautica militare, il generale di divisione aerea Enrico Maria Degni, e dall’ispettore dell’aviazione per la marina, generale di brigata aerea Francesco Saverio Agresti.

“Per me e’ un privilegio essere diventato il vostro comandante – ha detto il colonello Di Francesco durante l’insediamento – mi adoperero’ in continuita’ con chi mi ha preceduto affinche’ possiamo assolvere la nostra missione in un ambiente di lavoro sano e sicuro. Il nostro sara’ un lavoro di squadra, da svolgere con competenza e trasparenza; ognuno di voi potra’ e dovra’ esprimere il proprio potenziale con lealta’ e rispetto verso i propri colleghi”. Il comando aeroporto di Sigonella e’ alle dipendenze del Comando delle forze di mobilita’ e supporto (Cfms) di Roma.

Fornisce il supporto operativo, tecnico, logistico ed amministrativo a enti e reparti rischierati ed in transito sulla base aerea assicurando i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attivita’ di volo. Inoltre, e’ responsabile della fornitura dei servizi traffico aereo all’interno della zona di controllo (Ctr) denominata “CATANIA“, che comprende i cieli della Sicilia orientale e mari adiacenti, compresi l’aeroporto militare di Sigonella e quelli civili di CATANIA-Fontanarossa e di Comiso (Ragusa).