“Cuori a stelle e strisce”, i militari di Sigonella volontari in una scuola

L'iniziativa in vista della ripresa delle lezioni

CATANIA – Un ambiente pulito e sicuro per i bambini dell’Istituto comprensivo Cesare Battisti di Catania, in vista della ripresa delle lezioni: è con questo obiettivo che 60 marescialli americani della Naval Air Station di Sigonella hanno partecipato, il 7 settembre scorso, a un’iniziativa di volontariato nel nuovo Plezzo Zammataro.

L’evento, organizzato in collaborazione con il presidente del I Municipio Francesco Bassini, la referente di Gema Spa Catania Ilaria La Mantia e l’associazione Economia Circolare OVD, è stato ospitato dal Dirigente Scolastico Maria Paola Iaquinta e dal suo staff di docenti e collaboratori scolastici.

I militari della NAS Sigonella, si legge in un comunicato, partecipano regolarmente a più di un centinaio di iniziative annuali di buon vicinato a favore delle comunità siciliane, coordinate e pianificate dal Responsabile Relazioni Esterne della base statunitense Alberto Lunetta.

I nuovi marescialli

La giornata al Plesso Zammataro ha rappresentato il “service” annuale dei neonominati marescialli (Chief Selectees), accompagnati dai loro tutor, ovvero i marescialli già in servizio. Questi allievi marescialli, al termine di un impegnativo percorso formativo, si preparano a ricoprire il ruolo di “Chief Petty Officer” (CPO), una posizione di fondamentale importanza nella Marina degli Stati Uniti.

I CPO sono considerati l’ancora e la spina dorsale della Marina, fungendo da collegamento tra ufficiali e personale arruolato e curando il benessere e la professionalità dei marinai. La promozione a CPO della US Navy comporta nuove responsabilità, autorità e prestigio, rendendola una delle più significative nelle forze armate USA.

L’iniziativa

Durante l’iniziativa i volontari americani hanno lavorato fianco a fianco con la comunità scolastica e le istituzioni locali. Il cortile della scuola è stato ripulito da erbacce e spazzatura, gli arredi sono stati spostati e l’intero edificio è stato pulito a fondo, dal piano terra fino ai piani superiori.

Inoltre, i volontari hanno contribuito alla creazione di murales per abbellire gli spazi scolastici. Uno dei murales realizzati dai marescialli americani raffigura la leggendaria “Fouled Anchor” (l’ancora “incattivita”), simbolo dei sottufficiali della Marina degli Stati Uniti, che rappresenta la sicurezza, la stabilità e la forza dei CPO, nonché la loro capacità di affrontare e risolvere le difficoltà.

Il Dirigente scolastico Maria Paola Iaquinta ha espresso gratitudine ai marescialli americani e a tutti i volontari coinvolti nell’evento. “Una scuola è buona se è anche bella e dunque pulita, pronta per essere rispettata dagli alunni e dalle loro famiglie” ha dichiarato Iaquinta.

“La raccolta differenziata, l’abbellimento degli spazi con murales e la cura del verde offriranno ai bambini del quartiere Fortino la possibilità di iniziare l’anno scolastico in un ambiente sicuro, con il cuore colmo di gratitudine e amicizia”, ha aggiunto la preside.

La giornata di solidarietà

Anche Francesco Bassini, Presidente del Primo Municipio e promotore del progetto “Puliamo”, ha ringraziato i militari americani per la loro preziosa collaborazione, sottolineando l’importanza di queste iniziative per costruire un messaggio di speranza e civiltà per la città. L’evento ha dimostrato che, grazie all’unione tra istituzioni e volontariato sociale, è possibile realizzare un cambiamento concreto e positivo per la comunità.

In definitiva, l’iniziativa di volontariato presso il nuovo plesso della Scuola Cesare Battisti ha segnato una giornata di solidarietà, impegno e collaborazione, lasciando un segno tangibile per gli alunni e le loro famiglie. La scuola, ora pulita e ordinata, è pronta ad accogliere i bambini per un nuovo anno scolastico, in un ambiente più sicuro e accogliente.

La Gema Spa Catania ha fornito le attrezzature per la ripulitura e ha provveduto allo smaltimento del materiale raccolto.