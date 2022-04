Sileri: “Ottobre prova del nove, capiremo se si potrà parlare di endemia”

“Faremo dei richiami, questo virus troverà sempre, con la variante che circolerà, una certa protezione perché abbiamo già un'immunità pregressa“

“Ottobre sarà la prova del nove” per verificare se siamo passati all’endemia. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Timeline su SkyTG24.

“A ottobre il virus molto probabilmente ricomincerà a circolare – ha aggiunto – ma troverà molti che si sono già immunizzati con la terza dose. Chi non l’ha fatta avrà forse una qualche immunità che però non sarà completa e assoluta, mentre chi non si è vaccinato rischia sempre una forma grave della malattia”.

Ogni anno, ha sottolineato, “faremo dei richiami, questo virus troverà sempre, con la variante che circolerà, una certa protezione perché abbiamo già un’immunità pregressa. Il virus andrà a comportarsi come il virus influenzale fa ogni anno”.