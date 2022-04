Sileri: “Opportuno tenere ancora le mascherine al chiuso”

La decisione sarà presa a breve

“Ospedali, Rsa e trasporti sono i tre punti fermi per le mascherine al chiuso. In questo momento delicato di transizione del Covid-19, secondo la mia personale opinione, nelle prossime 2-3 settimane le mascherine dovrebbero essere tenute al chiuso anche negli ambienti di lavoro, può aiutarci non poco nella gestione dei ricoveri e delle terapie intensive. La decisione verrà presa nelle prossime 24 ore in collegialità e con un’analisi dettagliata della comunità scientifica”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a SkyTg24 Timeline