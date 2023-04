Le condizioni del leader di Forza Italia. Le parole del fratello Paolo.

Quella che si sta chiudendo è stata una giornata di ansia e di attese per le condizioni di salute del leader di Silvio Berlusconi, ricoverato al ‘San Raffale di Milano’. E precede una notte che ricalcherà le sensazioni del giorno. Secondo la cronaca fin qui disponibile, il fondatore di Forza Italia si trova in terapia intensiva, in ospedale sarebbe arrivato con affanno respiratorio. La diagnosi riportata da agenzie e medie nazionali evidenzia una polmonite. La situazione, al momento, sarebbe stabile, ma delicata. Si prospetterebbe qualche giorno di ricovero

Le reazioni della politica

Piovono gli incoraggiamenti della politica, citati dalle agenzie. “Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio”, ha scritto su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente”, ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono. “Forza Silvio, l’Italia ti aspetta!”. Ecco l’augurio del segretario della Lega, vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. “Auguri di pronta guarigione al presidente Silvio Berlusconi, certi che si riprenderà al più presto per proseguire con la sua attività politica al servizio del Paese”, ha commentato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Visite in ospedale

In ospedale si sono recati il fratello dell’ex presidente del Consiglio, Paolo Berlusconi, la figlia Marina, figlia maggiore del leader di Forza Italia. Sono arrivate Marta Fascina, compagna di Berlusconi, e Licia Ronzulli. L’unico della famiglia a parlare è stato il fratello di Silvio, Paolo – come riporta il Corriere della Sera – che fuori dall’ospedale ha detto: “È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono. Ce la farà anche stavolta”.