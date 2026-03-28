‘Sim sala bim’, al Cep evento di legalità e festa per i bambini

L’evento è stato reso possibile grazie alla sinergia con l’Associazione San Giovanni Apostolo

PALERMO – Si è svolto ieri pomeriggio, presso il Salone Parrocchiale della San Giovanni Apostolo nel quartiere CEP, l’evento “Sim Sala Bim”, un pomeriggio di festa e riflessione interamente dedicato ai bambini e alle famiglie del territorio.

​L’iniziativa è stata ideata dalla segreteria provinciale del SIM carabinieri Palermo, che per l’occasione ha scelto un titolo evocativo: un gioco di parole che fonde l’acronimo del SIM (Sindacato Italiano Militari) Carabinieri con la famosissima formula magica “Sim Sala Bim”.

Lasciandosi ispirare dalla celebre frase del mondo dell’illusionismo, il sindacato ha voluto creare un’atmosfera incantata dove l’obiettivo cardine è stato coniugare il divertimento con la promozione della cultura della legalità, trasformando un momento di svago in un’importante azione di vicinanza al cittadino.

​L’evento è stato reso possibile grazie a una solida sinergia con l’Associazione San Giovanni Apostolo e ha visto la partecipazione attiva dell’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. La manifestazione si inserisce nel solco del Protocollo siglato lo scorso ottobre con l’Amministrazione Comunale, volto a consolidare la presenza e il supporto della realtà sindacale all’interno del tessuto sociale della città, promuovendo percorsi di condivisione e crescita civile.

​A rendere magico il pomeriggio sono stati i clown dell’associazione SOS Autismo, che hanno coinvolto i piccoli residenti in giochi e spettacoli di animazione. In questo contesto, il SIM Carabinieri ha voluto trasmettere un messaggio profondo: la legalità non è solo rispetto delle regole, ma un valore basato sulla dignità da coltivare quotidianamente per garantire un futuro sereno alle nuove generazioni.

​L’iniziativa ha registrato un’importante partecipazione, portando gioia e sorrisi a tanti bambini in un clima di grande festa. Questo evento conferma la vocazione dei rappresentanti del SIM Carabinieri che scelgono di mettersi al servizio della comunità con umanità e spirito di solidarietà, rafforzando il legame umano con il territorio