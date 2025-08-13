Simone Cristicchi fa tappa a Trapani con il suo tour estivo

La stagione del Luglio Musicale Trapanese

TRAPANI – La stagione del Luglio Musicale Trapanese continua a collezionare iniziative ed eventi di qualità. Giovedì 14 agosto, alle ore 21.00, sul palco del prestigioso Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, salirà Simone Cristicchi accompagnato da una poderosa sezione di musicisti composta da Riccardo Corso (chitarre, mandolino e bouzuki), Andrea Rosatelli (basso e contrabbasso), Riccardo Ciaramellari (pianoforte, fisarmonica e tastiere) e Valter Sacripanti (batteria e percussioni). Arricchiscono la formazione i musicisti del Gnu Quartet: Stefano Cabrera (violoncello), Raffaele Rebaudengo (viola), Francesca Rapetti (flauto traverso) e Roberto Izzo (violino).

Dopo il successo travolgente del tour teatrale Franciscus, che ha registrato un’affluenza record di pubblico in tutta Italia, e l’acclamazione al Festival di Sanremo 2025 con “Quando sarai piccola” – brano che ha conquistato numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Lunezia, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” e il Premio Bigazzi per la migliore composizione – Simone Cristicchi torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025.

Un viaggio musicale di vent’anni di carriera

Il tour celebra due decenni di musica e parole dell’artista romano, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua capacità unica di fondere musica, teatro e poesia. Lo spettacolo sarà un itinerario attraverso le tappe più significative della sua carriera: dagli esordi di “Fabbricante di canzoni”, che ne consacrò il talento, fino alle profondità tematiche dell’ultimo concept-album “Dalle tenebre alla luce”. Un racconto in musica in cui ironia e malinconia, leggerezza e introspezione si alternano trasportando il pubblico in un’esperienza emotiva intensa e autentica.

Sul palco, Cristicchi si svela in tutta la sua essenza: cantattore, poeta della parola e interprete sensibile, capace di muoversi tra registri diversi in uno spettacolo che unisce canzoni, racconti e riflessioni. La scaletta includerà i brani più amati come “Ti regalerò una rosa”, “Studentessa Universitaria”, “Meno Male (Che c’è Carla Bruni)”, “Sette miliardi di felicità” e il recente “Quando sarai piccola”.

A impreziosire la serata sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato che, in commistione con la storica band di Cristicchi, darà vita a un’inconfondibile cifra stilistica: un incontro tra la delicatezza della musica da camera e l’energia del rock d’autore, un equilibrio perfetto tra eleganza e sperimentazione.

L’appuntamento trapanese rappresenta una delle tappe più attese del tour estivo di Simone Cristicchi. Il Teatro Giuseppe Di Stefano, con la sua acustica perfetta e la sua storia centenaria, si prepara ad accogliere una serata dove poesia, suoni e racconti si fonderanno nella magia di un artista che trasforma ogni concerto in un’esperienza profonda e coinvolgente.

