Simulano un incidente e pretendono soldi: 3 arresti a Palermo

In poco più di un mese la vittima è stata costretta a consegnare 17 mila euro

PALERMO – La polizia ha eseguito un’ordinanza in carcere e ai domiciliari per tre palermitani di 20, 21 e 54 anni. Sono accusati di estorsione a un automobilista vittima della truffa del finto incidente stradale. In poco più di un mese la vittima è stata costretta a consegnare 17 mila euro per un danno a una vettura mai provocato.

L’uomo veniva seguito fin sotto casa e i tre lo pressavano continuamente chiedendogli soldi. Dopo l’ennesimo esborso e impaurito per le continue minacce, l’automobilista si è presentato al commissariato e ha denunciato quanto subito negli ultimi giorni. A incastrare i tre presunti estorsori sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’analisi del cellulare di uno dei tre che si fingeva guardia giurata.