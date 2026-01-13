Sindacati: “A febbraio bando per acquisto di 80 bus per l’Ast”

In questo modo il parco mezzi sarà in parte rinnovato

PALERMO – “Entro i primi giorni di febbraio la pubblicazione del bando di gara per l’acquisto di 80 pullman nuovi per consentire all’Azienda Siciliana Trasporti di non proseguire con il forzato ‘dissanguamento economico’ del noleggio a caldo degli autobus, utilizzato negli ultimi mesi per far fronte alla vetustà del parco mezzi aziendale e garantire i servizi di mobilità alla collettività, tutto con un costo mensile di circa 600 mila euro che in alcuni mesi sfiora anche i 700″. Così i segretari generali regionali di Filt Cgil Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano e Uiltrasporti Katia Di Cristina che hanno ottenuto l’impegno dall’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino della pubblicazione del bando di gara in tempi rapidi.

L’occasione è stata l’incontro di oggi che si è svolto anche alla presenza del capo di gabinetto dell’assessorato, Gianni Silvia, della dirigente dell’ufficio speciale centrale unica di committenza Milazzo e del presidente dell’Ast Luigi Genovese.

Per i sindacalisti “è necessario però che anche nell’ambito del confronto già avviato in sede aziendale con la Società sui temi legati alla riorganizzazione interna, all’assunzione del personale in somministrazione, alla vertenza ferie, si possano creare quelle immediate sinergie in grado di mettere in sicurezza il rilancio della società in applicazione del piano di risanamento certificato, senza prescindere dal rispetto delle norme del contratto di lavoro e dalle sentenze dei Tribunali”.