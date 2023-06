Acireale, si insedia la nuova giunta Barbagallo

Oggi pomeriggio le nomine di sette assessori: tutti i nomi e le deleghe

1' DI LETTURA

CATANIA – Si è insediato il nuovo sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, vincitore del turno di ballottaggio di domenica scorsa. Nella stessa circostanza, il neoeletto sindaco di Acireale ha nominato gli assessori che comporranno la sua giunta.

Barbagallo arriva alla carica di sindaco mentre sul suo conto pendono delle indagini giudiziarie, per le quali ha ricevuto un avviso di garanzia. In caso di una sua sospensione per via della legge Severino la giunta rimarrebbe comunque in carica.

Sindaco Acireale, la nuova giunta

Ecco i nomi e le deleghe degli assessori nominati da Roberto Barbagallo:

• Valentina Pulvirenti: vicesindaco;

• Rosario Raneri: urbanistica e pianificazione strategica; mobilità sostenibile; transizione energetica, sport e impianti sportivi;

• Vincenzo Di Mauro: bilancio e tributi; beni confiscati e legalità; società partecipate; turismo e cultura;

• Salvatore Licciardello: lavori pubblici e manutenzione; decoro urbano; igiene ambientale e ciclo dei rifiuti; ricostruzione post sisma;

• Giuseppe Vasta: polizia municipale; servizi demografici ed elettorali; servizi di infrastrutture e cimiteriali; sicurezza e protezione civile;

• Francesca Messina: politiche ambientali; verde urbano e agricoltura; politiche giovanili; diritti degli animali e prevenzione del randagismo;

• Laura Toscano: attività produttive ed economiche; Suap; avvocatura e contenzioso.