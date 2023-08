sinistri stradali a Palermo, Comune sommerso dalle cause

Oltre 300 giudizi pendenti che valgono 10 milioni

2' DI LETTURA

PALERMO – Quasi 10 milioni di euro: a tanto ammonta il possibile danno per le casse del comune di Palermo a seguito dei sinistri stradali in città. La cifra, a cui si arriva sommando ben 360 voci contenute nel bilancio consuntivo 2022 approvato dalla giunta guidata da Roberto Lagalla, è circa un nono del fondo rischi legali: si tratta, in pratica, di quei soldi che l’amministrazione è tenuta a mettere da parte per le cause giudiziarie in cui le probabilità di perdere sono elevate.

Oltre 600 cause per sinistri stradali

Un elenco variegato che conta poco più di 600 casi, alcuni recentissimi e altri risalenti a 15 anni fa, che insieme fanno la bellezza di 93,8 milioni di euro (al netto degli accantonamenti) che il Comune ha dovuto mettere da parte sottraendoli alla spesa corrente. In totale, se Palazzo delle Aquile perdesse tutte le cause pendenti (alcune definite ma non estinte, altre in corso), si ritroverebbe a sborsare 114 milioni per i motivi più disparati: chi si è rivolto ai giudici lo ha fatto perché ritiene di aver subito danni dall’edilizia pericolante, da immobili pubblici o in materia di tasse, verde e partecipate. Una buona fetta, però, riguarda gli i sinistri causati, per esempio, da un marciapiede rotto oppure da una strada dissestata o poco illuminata: le possibili spese, in caso di sconfitta, vanno da mille euro fino a 250 mila.

Comune, aggiudicati i bandi per le strade

Del resto, ormai da anni la manutenzione stradale non è più in capo alla Rap, a cui il consiglio comunale l’ha tolta nel 2020; peccato che in questi tre anni non si sia riuscita ancora ad affidarla ai privati, col risultato che la partecipata ha effettuato solo gli interventi più urgenti. Il consolidato, una volta approvato in modo definitivo, dovrebbe consentire di finanziare l’accordo quadro quadriennale che comprende otto lotti, uno per circoscrizione, già affidati con bando per un totale di 32,5 milioni.