Palermo, pubblicata la maxi gara per asfaltare le strade

Affidamenti della durata di quattro anni per eliminare i problema delle buche in città

PALERMO – Ai nastri di partenza la gara da 32,5 milioni di euro per asfaltare le strade palermitane. È stata pubblicata la gara per la manutenzione delle strade del Comune di Palermo nei prossimi quattro anni. La procedura sarà espletata dall’Urega, l’ufficio regionale addetto alle gare per la provincia. L’importo totale dell’operazione è di 46 milioni di euro, 1,5 milioni, il valore degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Per realizzare la gara la città è stata divisa in otto ambiti territoriali costruiti guardando alle circoscrizioni palermitane. L’ottava circoscrizione, che va dal Politeama fino a Monte Pellegrino con 6,6 milioni di lavori previsti quella su cui si prevede il maggior impiego di risorse. Segue la settima che include con 5,3 milioni di risorse stanziate. Terza per impiego di risorse la Sesta circoscrizione (San Giovanni Apostolo, Cruillas, Resuttana e San Lorenzo) con 4,9 milioni di euro. Il lotto 5 sulla quinta circoscrizione vale 3,6 milioni. Il quarto 3,5, il terzo 2,7 milioni e il secondo 2,4 milioni. Infine, per il centro storico sono stanziati 1,8 milioni di euro.

“La pubblicazione del bando per l’accordo quadro sull’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche, è per noi una grande vittoria”. Lo afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi a seguito della pubblicazione della gara che sarà espletata dall’Urega.

“Ci siamo a lungo battuti perché si potesse perseguire la strada dell’affidamento ai privati di un servizio essenziale per la città e a lungo trascurato per carenze di organico e mezzi, sostenendo con forza, come unica soluzione possibile, quella dell’affidamento delle opere direttamente alle imprese tramite un accordo quadro. La pubblicazione di questo bando – conclude Miconi – sancisce una nuova era, da noi a lungo auspicata, nella manutenzione delle strade della nostra città”.

La storia dell’appalto

La gara arriva dopo che dal 7 luglio 2020 è stato interrotto il contratto di servizio della Rap per la manutenzione delle strade. Da allora il servizio scoperto è stato portato avanti dalla stessa municipalizzata ma con una serie di affidamenti ponte a suon di ordinanze sindacali. Un modo di procedere ripetutamente criticato proprio dai costruttori palermitani.

L’ultima proroga è stata emessa proprio a inizio mese mentre gli interventi della “tappa buche” della Rap non hanno potuto mai fare fronte allo stato sempre più dissestato delle strade palermitane.