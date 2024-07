Sinner ai quarti a Wimbledon, Shelton battuto in tre set

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner non trema e stacca il biglietto per i quarti di Wimbledon. Il 22enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone e semifinalista un anno fa sui campi dell’All England Club, batte Ben Shelton, quattordicesima testa di serie, per 6-2 6-4 7-6(9) dopo poco più di due ore di gioco. Prova di forza quella di Sinner, che domina i primi due parziali, accusa un passaggio a vuoto nel terzo dove va sotto 0-3 prima di piazzare il controbreak e poi chiudere i conti dopo aver anche annullato quattro set-point. L’azzurro – fra i migliori 8 in quattro degli ultimi cinque Slam disputati – attende ora di conoscere il suo prossimo rivale che uscirà dalla sfida fra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov.

“E’ stato un match difficile, soprattutto il terzo set, nel tie-break ho dovuto salvare dei set point: queste partite possono diventare lunghe, sono contento di aver vinto in tre set – il commento di Sinner – Col mio team ci divertiamo, lavoriamo per questi momenti, per trovare il meglio che posso. Medvedev o Dimitrov? Comunque sarà una bella partita, è un onore e un privilegio giocare un quarto di finale su questo campo”.

