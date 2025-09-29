Sinner approda in semifinale all’Atp 500 di Pechino

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda in semifinale al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il 24enne tennista altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha liquidato nei quarti l’ungherese Fabian Marozsan, 57esimo del ranking, con il punteggio di 6-1 7-5, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco. Tra l’azzurro e la finale c’è ora l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3 e 8 Atp, che nei quarti ha beneficiato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro del ceco Jakub Mensik, settima forza del torneo e 19esimo della classifica mondiale.

