Sinner non si ferma più: trionfo anche a Rotterdam

Vittoria in due set

Dopo il successo allo slam degli Australian Open, Jannik Sinner coglie un altro successo di rilievo imponendosi al 500 di Rotterdam. Il nuovo numero 3 della classifica Atp batte in finale l’australiano (manco a dirlo) De Minaur in due set: 7-5, 6-4 il risultato finale.

Per il tennista italiano, in Olanda è arrivato il secondo successo – in altrettanti tornei ai quali ha partecipato – di questo 2024. L’altoatesino ha giocato fino a oggi 16 finali, perdendo solo in tre occasioni. Nella sua bacheca un Grande Slam, un 1000, quattro 500 e due 250.