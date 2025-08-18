L'esito clamoroso

Jannik Sinner si ritira a Cincinnati nella finale del Masters 1000. Era sotto 5-0 con Carlos Alcaraz che ha vinto il torneo. Un malessere ha costretto l’azzurro ad abbandonare già nel primo set.

Il numero uno del mondo – come sottolineano tanti resoconti sportivi – non sarebbe apparso in forma da subito.

Durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha spiegato: “Da ieri non mi sentivo bene, speravo di migliorare nel corso della notte ma invece le condizioni sono peggiorate. Ci ho provato, mi dispiace aver deluso tutti, soprattutto quelle persone che oggi, di lunedì, dovevano lavorare o fare qualcos’altro e invece sono venute a seguire la partita”.