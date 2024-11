Sinner vince le Atp Finals: battuto in due set Fritz

A Torino, doppio 6-4 per l'italiano

Jannik Sinner vince le Atp Finals. Non ne sbaglia più una il tennista altoatesino che ha battuto in due set lo statunitense Taylor Fritz.

Finisce 6-4, 6-4 per lil tennista italiano.

Per l’azzurro, lo scorso anno sconfitto in finale da Novak Djokovic, è il primo successo nelle Finals. Per l’altoatesino è il 18esimo titolo della carriera, l’ottavo di questo splendido 2024, aperto con il trionfo agli Australian Open, proseguito con la vittoria agli Us Open e con l’acuto odierno, giunto a pochi giorni dal via delle Final Eight della Coppa Davis.

A Malaga, da giovedì, Sinner proverà a trascinare ancora il team azzurro al successo, come ha fatto lo scorso anno, riportando la mitica insalatiera in Italia a distanza di 47 anni dal primo, storico successo tricolore, centrato da Adriano Panatta e compagni nel 1976.

Prima del match

Si è respirata un’tmosfera elettrica alla Inalpi Arena per la finale delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Prima dell’inizio del match Virginia Bocelli, terzogenita del tenore, si è esibita in campo, cantando anche l’inno italiano con le tribune per l’occasione ‘colorate’ di bianco, rosso e verde. Il solito boato ha accompagnato l’ingresso in campo di Jannik Sinner, applausi da parte del pubblico anche per il suo rivale statunitense.