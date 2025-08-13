 Zelensky “Per prima cosa cessate il fuoco”
Zelensky "Per prima cosa cessate il fuoco"

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “E’ molto importante che tutto ciò che riguarda l’Ucraina sia discusso con l’Ucraina presente, la Russia non dovrà avere l’ultima parola per quanto riguarda i confini. Per prima cosa ci deve essere un cessate il fuoco per poi continuare”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al termine della videocall tenuta con i leader europei e i vertici della Casa Bianca in vista del summit di venerdì in Alaska fra Trump e Putin. “Siamo tutti d’accordo che Putin sta bleffando” ha aggiunto. “Le sanzioni contro la Russia stanno funzionando”, ha concluso.

