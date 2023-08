Siracusa, Alessandro Di Mauro presidente del Consiglio comunale

Ha funzionato l'accordo tra il sindaco Francesco Italia e il deputato regionale Peppe Carta del Mpa

SIRACUSA – Alessandro Di Mauro, consigliere del Mpa, è il nuovo presidente del consiglio comunale di Siracusa. L’elezione è avvenuta stamane: 16 le preferenze per Di Mauro, 9 per Leandro Marino di Forza Italia, 6 per Massimo Milazzo del Pd. Una la scheda bianca.

Ha funzionato l’accordo trasversale tra il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ed il deputato regionale Peppe Carta leader dell’Mpa. La coalizione del centrosinistra mantiene i suoi 6 voti. Nel centrodestra, orfano di Mpa, che ha votato Leandro Marino manca una preferenza. Nove al posto di 10 (FdI, Forza Italia, Insieme). Nel ruolo di vicepresidente eletta Concetta Carbone, assessore nella scorsa sindacatura, con 16 voti.