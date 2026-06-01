Siracusa, arrestato un ventenne: aveva 6 pistole in auto

Cosa hanno scoperto gli agenti

SIRACUSA – Agenti della Squadra mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato, in flagranza di reato, un ventenne per porto e detenzione illegale di armi clandestine.

Siracusa, arrestato un ventenne

In un borsone, che aveva in auto, la polizia ha trovato sei pistole, quattro delle quali modificate e in grado di esplodere proiettili calibro 6.35, e altre due in corso di modifica.

Nella sua abitazione è stata successivamente sequestrata un’altra pistola, una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, e 51 cartucce. Il suo arresto è stato convalidato.