Siracusa, barbagianni ferito sui binari: salvato dalla polizia

ora si trova in un centro veterinario
SIRACUSA – Gli agenti della polizia ferroviaria di Siracusa, su segnalazione di un viaggiatore, sono intervenuti alla stazione dove hanno trovato un esemplare di barbagianni che, adagiato su una rotaia, non riusciva a spiccare il volo.

L’arrivo degli agenti ha consentito il salvataggio del piccolo rapace che recuperato è stato consegnato all’ente faunistico. I veterinari del centro, dopo aver visitato l’animale ed accertato la frattura della zampa sinistra e dell’ala destra, hanno provveduto al suo trasferimento al centro veterinario di Messina.

