Siracusa, cantieri aperti nelle strade da lunedì a venerdì prossimo

Il dettaglio delle opere previste

SIRACUSA – Prenderà il via lunedì 2 ottobre il piano dei lavori di rifacimento di alcune strade cittadine. Gli interventi inizieranno nella zona di viale Zecchino e interesseranno la via Andrea Palma, fino a piazza Corrado Maranci, piazza Giovanni XXIII, dove si trova la chiesa del Sacro Cuore, e via Francesco Laurana.

I divieti

La fine dei lavori è prevista per venerdì 6 e per tutta la loro durata, dalle 7 alle 18 di ogni giorno nelle strade interessate saranno ristrette le carreggiate e sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi.

Lavori notturni

A partire da lunedì 9 le opere riguarderanno altre zone della città. Previsti interventiin viale Teocrito, nel tratto compreso tra via Von Platen e via Torino, in via Genova e via Tevere. In questo caso gli operai lavoreranno nella ore notturne, dalle 22 alle 6. In tutti questi casi, gli interventi saranno eseguiti per fasi successive.