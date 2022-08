Siracusa, giovane detenuto si suicida in carcere

Si tratta del secondo caso in due giorni nei penitenziari siciliani, l'uomo è stato trovato nella sua cella

SIRACUSA – Un uomo si è suicidato nel carcere Cavadonna, nella giornata di oggi. È il secondo caso in due giorni di suicidio nelle carceri siciliani, dopo quello del catanese di 44 anni morto a Caltagirone.

L’uomo, D.A., era un nigeriano detenuto nel blocco 50 della casa circondariale ed è stato trovato dagli uomini della Polizia penitenziaria nella sua cella, dove si è impiccato. Secondo le prime informazioni aveva 34 anni e prima di entrare in carcere, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, aveva lavorato nei campi intorno a Cassibile come lavoratore stagionale.

La morte del giovane nigeriano porta a 56 il numero di morti per suicidio nelle carceri italiane nel corso del 2022. Nel corso dell’intero 2021 i suicidi furono 57.