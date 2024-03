Siracusa, i neo assessori Cavarra e Zappulla entrano in giunta

Gli avvicendamenti al Comune

SIRACUSA- Salvo Cavarra, ex consigliere comunale, e Marco Zappulla, ex presidente della Consulta comunale giovanile, sono i due neo assessori della giunta Italia a Siracusa. Hanno giurato oggi nelle mani del segretario generale, Danila Costa.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco Italia ha ringraziato gli ex assessori Gaetano Pavano e Barbara Ruvioli per il lavoro svolto e per la “maniera in cui hanno interpretato il loro mandato. Ringrazio in particolare Alessandro Spadaro e Sergio Imbrò che hanno accolto la mia richiesta di attendere la composizione del quadro politico che consentirà il loro ingresso in Giunta. Ribadisco che il problema di garantire la parità di genere non riguarda il sindaco ma tutta la squadra e dunque va risolto insieme, trovando soluzioni comuni; in assenza di soluzioni comuni, sarà il sindaco a decidere”.

Le deleghe

A Salvo Cavarra, 52 anni, vanno le deleghe Igiene urbana e verde pubblico, Cimitero e servizi cimiteriali. A Marco Zappulla, 33 anni, invece Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa, Politiche giovanili, Democrazia partecipata, Città educativa, Politiche di genere.