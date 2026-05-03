 Siracusa, incendio in contrada Arenella
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Siracusa, incendio in contrada Arenella. Vigili del fuoco al lavoro

incendio Siracusa
Fiamme alimentate dal vento
LOCALITà BALNEARE
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1 min di lettura

SIRACUSA – Un incendio di vaste proporzioni è divampato in contrada Arenella, località balneare a 15 chilometri da Siracusa.

Sul posto sono intervenute tre autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri proveniente da Catania. Le fiamme sono alimentate dal vento.

L’incendio ha coinvolto una parte di sterpaglie e canneto a avrebbe provocato il crollo di un palo della corrente elettrica. Solo un’abitazione si trova in prossimità dell’incendio ed i vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare la famiglia che vi abita.

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