Siracusa, incendio in contrada Arenella. Vigili del fuoco al lavoro

Fiamme alimentate dal vento

SIRACUSA – Un incendio di vaste proporzioni è divampato in contrada Arenella, località balneare a 15 chilometri da Siracusa.

Sul posto sono intervenute tre autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri proveniente da Catania. Le fiamme sono alimentate dal vento.

L’incendio ha coinvolto una parte di sterpaglie e canneto a avrebbe provocato il crollo di un palo della corrente elettrica. Solo un’abitazione si trova in prossimità dell’incendio ed i vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare la famiglia che vi abita.