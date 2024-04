Siracusa, la demolizione delle baracche abusive

L'operazione di demolizione e bonifica

SIRACUSA- Nell’ambito delle iniziative di ripristino delle condizioni di legalità, in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Siracusa Raffaela Moscarella, è stato disposto l’abbattimento di baracche abusive nelle adiacenze delle palazzine di edilizia popolare, in alcune zone.

Dalla mattinata, come è già avvenuto lo scorso 23 marzo, è in corso un’operazione di demolizione e bonifica, coordinata dalla questura di Siracusa, con l’impiego di personale dei reparti mobile, di prevenzione crimine, delle unità cinofile, oltre che delle forze dell’ordine territoriali dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia municipale.

L’operazione, svolta con il supporto di personale e funzionari del Comune e dell’Asp, vedrà l’impiego di mezzi d’opera messi a disposizione dal Comune che, qualora gli stessi occupanti non provvederanno immediatamente a rimuoverli, demoliranno i manufatti abusivi.