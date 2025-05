Siracusa, Lomanto: “Torniamo ad educare contro la violenza”

Cosa ha detto l'Arcivescovo aretuseo

SIRACUSA – “In un mondo dove la sopraffazione, la violenza e il bullismo sembrano prendere il sopravvento, dobbiamo ritornare a seminare quei valori che non tramontano mai e che papa Francesco ci ha indicato guardando al martirio di Santa Luci”.

Lo ha detto l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, questa mattina dal tradizionale discorso dal balcone per la Festa del Patrocinio di Lucia.

Siracusa, le parole di Lomanto

Lomanto ha fatto riferimento agli episodi di violenza accaduti nelle ultime settimane soprattutto a Siracusa.

“Il dolore e la vergogna – ha aggiunto – per quanto sta accadendo tra le nostre case, le nostre strade e le nostre città, deve portarci a reagire per il bene, stando tutti insieme, con Santa Lucia, dalla parte della Luce! Oggi, in una quotidianità contraddistinta da brutture, dobbiamo guardare a Lucia. Anche piccoli gesti, come un sorriso o una parola di conforto, possono fare una grande differenza per chi si sente emarginato”.

“È necessario, è urgente ed è imprescindibile ritornare ad educare. Lucia è un esempio radioso di coraggio e di determinazione. Il suo esempio, la sua intercessione – ha concluso – e la sua vicinanza possono aiutarci ad affrontare insieme e vincere ogni forma di bullismo”