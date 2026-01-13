SIRACUSA – Incidente sul lavoro oggi pomeriggio in un’azienda sulla strada statale 114, tra Siracusa e Priolo. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 35 anni di Priolo è precipitato dal tetto della struttura.
Era salito per verificare le condizioni del tetto per una possibile infiltrazione. L’uomo è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania per le gravi lesioni riportate. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’incidente.