 Siracusa, operaio 35enne cade dal tetto di un'azienda: gravi lesioni
Siracusa, operaio 35enne cade dal tetto di un’azienda: gravi lesioni

Trasferito in elisoccorso all'ospedale San Marco di Catania
L'INCIDENTE
di
SIRACUSA – Incidente sul lavoro oggi pomeriggio in un’azienda sulla strada statale 114, tra Siracusa e Priolo. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 35 anni di Priolo è precipitato dal tetto della struttura.

Era salito per verificare le condizioni del tetto per una possibile infiltrazione. L’uomo è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania per le gravi lesioni riportate. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’incidente.

