Siracusa pronta a entrare nell’Autorità portuale con Catania e Augusta

L'emendamento nel decreto Ex Ilva

OK DAL SENATO

ROMA – I parlamentari siciliani di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, Ella Bucalo, Raoul Russo, Salvo Sallemi, Luca Cannata, Manlio Messina, Carolina Varchi, Eliana Longi, Francesco Ciancitto e il deputato regionale Carlo Auteri hanno espresso soddisfazione per l’approvazione, nell’ambito del DL Ex Ilva, dell’emendamento che ha consentito l’inserimento di Siracusa nell’Autorità del Sistema portuale del mare della Sicilia Orientale che vedeva al suo interno Augusta e Catania.

“Oggi, con l’approvazione dell’emendamento presentato a prima firma da Antonio Nicita e sottoscritto dalla deputazione di Fratelli d’Italia, si sana un vulnus – dicono gli esponenti di Fratelli d’Italia – durato per troppo tempo. L’approvazione dell’emendamento consente l’ingresso di Siracusa nell’Autorità del Sistema portuale della Sicilia Orientale rafforzando così l’intero sud est isolano e conferendo nuova linfa e slancio alle opportunità di crescita del territorio”.

“Abbiamo convintamente sostenuto questa opportunità votando favorevolmente l’emendamento in un’ottica di potenziamento dei porti aretusei che porterà benefici sia in ambito turistico e diportistico, sia per quanto concerne l’indotto del petrolchimico”.