Siracusa, sciopero al petrolchimico: sindacati sul piede di guerra

Fim, Fiom e Uilm: "Basta parole"

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – “Per Fim, Fiom e Uilm, non è più il tempo delle parole. Occorre mettere in equilibrio un intero sistema e ridare valore al lavoro metalmeccanico, confermando una contrattazione di secondo livello capace di redistribuire parte di quanto ‘prodotto’ con il loro impegno e il loro sacrificio”. Lo affermano i segretari provinciali Angelo Sardella (Fim Cisl), Antonio Recano (Fiom Cgil), Giorgio Miozzi (Uilm Uil) in seguito allo sciopero di stamane davanti il polo petrolchimico di Siracusa.

“Le aziende rivedano le loro posizioni”

“Dal punto di vista metalmeccanico occorre dare concretezza alle richieste salariali evidenziate nella piattaforma dell’integrativo presentata. E bisogna farlo ora. Fim, Fiom e Uilm hanno riconfermato il blocco dello straordinario, disponendo un ulteriore pacchetto di 24 ore di sciopero per determinare il buon esito della vertenza. Forti di un chiaro giudizio e di un chiaro mandato da parte dei lavoratori, auspichiamo che le aziende tornino al tavolo di trattativa nel più breve tempo possibile pronte a rivedere le proprie posizioni”.