Siracusa, si costituisce l’autista che ha travolto il calesse e ucciso un uomo

La vittima (nella foto) era noto in città per la sua attività lavorativa

SIRACUSA – Si è costituto il presunto pirata della strada che nella giornata di ieri, 1 novembre, ha colpito un calesse con a bordo un uomo che ha perso la vita, così come il cavallo che trainava lo stesso calesse.

L’impatto si è verificato nei pressi della periferia Sud di Siracusa, in via Necropoli del Fusco. Si tratterebbe di un uomo che si è presentato nella caserma dei carabinieri di viale Tica. La vittima è il 69enne Antonio De Nicola (nella foto), noto in città per essere il titolare di una ditta di onoranze funebri

L’uomo era alla guida di un calesse e, stando alle ricostruzioni emerse finora, sarebbe morto a causa delle ferite provocate dall’impatto contro l’asfalto.

Subito dopo l’accaduto è scatta un’indagine per cercare di risalire all’identità di chi era alla guida del mezzo. Adesso la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro della macchina e del calesse.