 Siracusa, una garza dimenticata nell'addome: condannata l'Asp
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Siracusa, una garza dimenticata nell’addome: condannata l’Asp

Condannata Asp Siracusa
L'intervento era stato eseguito all'ospedale Umberto I
LA SENTENZA
di
1 min di lettura

SIRACUSA – L’Asp di Siracusa è stata condannata dal Tribunale civile di Siracusa a risarcire una cinquantenne siracusana che avrebbe riportato danni permanenti a causa di una garza chirurgica dimenticata in addome al termine di un’operazione di isterectomia totale che si è svolta nel 2020 all’ospedale Umberto I.

Sette mesi dopo le dimissioni, una Tac addominale aveva evidenziato la presenza del corpo estraneo. La donna, difesa dall’avvocato Salvo Andolina, nei mesi successivi ha accusato dolori addominali ed è stata sottoposta ad ulteriori interventi chirurgici.

Determinante ai fini della sentenza la dimostrazione del nesso causale tra la garza ritenuta e i danni subiti dalla paziente.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI