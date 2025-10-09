Armando Siri a Palermo, vertice con i capi dipartimento della Lega

Presenti anche Germanà e Cafeo

PALERMO – Il responsabile nazionale dei Dipartimenti della Lega, Armando Siri, ha incontrato a Palermo i responsabili dei dipartimenti tematici siciliani.

Siri a Palermo, il vertice della Lega

“Abbiamo il dovere di far comprendere che la Lega oggi è un partito fortemente radicato su tutto il territorio nazionale – ha affermato Siri – e nel Parlamento siamo la forza politica con la storia più lunga. Occorre ritrovare le ragioni per coinvolgere i cittadini attorno alla nostra proposta politica. Mettiamo al centro l’uomo e, da Salvini in giù, l’impegno di tutti va in questa direzione. Lavorerò con i capi dipartimento della Sicilia alla piattaforma programmatica che la Lega presenterà alle prossime elezioni regionali e politiche”.

All’incontro erano presenti anche il segretario regionale della Lega, Nino Germanà, e il responsabile dei dipartimenti siciliani, Giovanni Cafeo.

“La Lega in Sicilia – ha detto Germanà – è una realtà sempre più forte e vanta una classe dirigente organizzata e strutturata bene sul territorio, ma dobbiamo andare ben oltre riaccendendo l’entusiasmo di tanti che non vanno più a votare, presentandoci con progetti e idee, e puntando al voto di opinione. Intanto in Sicilia stiamo crescendo con l’impegno di tanti militanti e dirigenti. Grazie anche alle capacità di Armando Siri, l’obiettivo di aprire il partito alle categorie, agli ordini professionali e alle organizzazioni è alla nostra portata. In Sicilia stiamo costruendo una struttura solida che consentirà alla Lega di affrontare le sfide elettorali organizzando il consenso attorno a idee e progetti concreti”.