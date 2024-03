Sisal apre il suo hub a Palermo per selezionare nuovo personale

Si cercano nuovi talenti digitali

PALERMO – Sisal scommette sulla Sicilia e apre un hub a Palermo per selezionare nuovo personale esperto nel campo digitale. Le prime assunzioni sono già scattate a Villa Riso presso la sede di Edgemony, società leader nella formazione che ha avviato una partnership con Sisal per l a selezione di talenti digitali.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato.

Il nuovo hub si inserisce nella strategia di investimenti, competenze e talenti digitali che la società sta portando avanti sia in Italia che all’estero per incrementare ulteriormente l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dell’azienda. Tutto questo avviene anche grazie alla collaborazione con atenei locali come con l’Università degli Studi di Palermo, con cui è già attiva una convenzione di attivazione tirocini.



“Sisal è un’azienda da sempre orientata all’innovazione – dichiara Mario Martinelli, Chief Technology Officer di Sisal – Il nuovo spazio di co-working a Palermo rappresenta un tassello aggiuntivo dedicato all’innovazione che potrà dedicarsi al medio lungo periodo, concentrandosi sulle idee, sulla valorizzazione dei talenti, sulla sperimentazione e la ricerca, aiutando tutta l’azienda a guardare oltre”. Per Imperato e Rotolo, fondatori di Edgemony, “l’iniziativa permette di valorizzare talenti digitali locali e creare un collegamento tra loro e i colossi della tecnologia o con grandi aziende, come Sisal. Questa collaborazione ci permette di ribadire che anche in Sicilia ci sono opportunità da cogliere e che si può lavorare per grandi realtà nazionali e internazionali anche da Palermo”.