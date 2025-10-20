 Smantellata filiera fumo illegale a Palermo, sequestro per 11 milioni
Smantellata filiera fumo illegale a Palermo, sequestro per 11 milioni

PALERMO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Palermo ha

sequestrato circa 11 milioni e mezzo (di cui 2 milioni sono stati

sequestrati presso l’importatore e distributore per tutta Palermo)

tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, per un peso

complessivo di circa 770 kg, che, qualora immessi sul mercato

parallelo, avrebbero fruttato un introito di circa 1 milione di

euro, sottraendo alle casse dello Stato 120 mila euro derivanti

dall’imposta di consumo.

In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, hanno

analizzato i flussi delle importazioni attraverso gli

spedizionieri presenti in città, al fine di individuare i

principali importatori di prodotti da fumo e la successiva

distribuzione ai canali di vendita, che, dal 2020, è prerogativa

esclusiva dei tabaccai, per i quali è previsto il versamento

all’erario di un’imposta di consumo.

Dall’esame delle importazioni della merce nel capoluogo siciliano,

i finanzieri hanno scoperto come oltre ai canali ufficiali, che

vedevano quali clienti le rivendite di tabacchi regolarmente

autorizzate da licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, ci fosse un vero e proprio mercato parallelo gestito da

società riconducibili a soggetti extracomunitari.

Infatti, è emerso come un unico grosso importatore di tali

prodotti, con sede a Partinico, rifornisse numerosi negozi di

oggettistica e articoli per la casa privi di licenza di vendita. I finanzieri, quindi, seguendo le consegne effettuate

dall’importatore, hanno scoperto ben 11 esercizi commerciali che

vendevano abitualmente sigarette elettroniche, cartine e filtri

senza alcuna licenza e in totale evasione di imposta sui consumi.

Durante l’accesso presso la sede e i magazzini sia

dell’importatore che di tutti i negozi individuati, in pieno

centro a Palermo, i militari hanno individuato la presenza di

poche scatole esposte per la vendita, in alcuni casi anche

occultate sotto i banconi, mentre il grosso dei prodotti veniva

conservato, opportunamente occultato, in magazzini secondari nelle vicinanze dei negozi.

Pertanto, oltre al sequestro della merce, i titolari dei 12

esercizi commerciali sono stati denunciati all’Autorità

Giudiziaria e le relative attività sono state segnalate

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le sanzioni

accessorie previste, tra le quali la chiusura dell’esercizio

commerciale.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

