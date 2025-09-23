Soccorritori interinali, Seus alla Cisl: “Ecco perché il reclutamento”

Le motivazioni del bando per sopperire alle carenze in organico

PALERMO – “Prima del bando per reclutare soccorritori interinali la Seus aveva applicato la mobilità interna, immettendo nel servizio di emergenza-urgenza 118 una parte dei propri addetti idonei al servizio di emergenza-urgenza precedentemente utilizzati nei servizi secondari” lo fanno sapere dalla Seus rispondendo al sindacato Cisl, che aveva chiesto chiarimenti sulla selezione degli interinali.

“Tuttavia ciò non è stato sufficiente – si legge – per sopperire del tutto alla carenza di soccorritori e per questo motivo è stato necessario un bando per rivolgersi agli interinali, considerando anche il blocco delle assunzioni per le società a totale partecipazione pubblica.

Inoltre la Seus sottolinea che “la relativa gara è stata gestita dalla Cuc della Regione Siciliana e la valutazione delle offerte pervenute è stata effettuata da una Commissione dell’assessorato regionale della Salute esterna alla Seus, che ha ritenuto legittimo il ribasso applicato”.

Dalla società che cogestisce il 118 in Sicilia, presieduta da Riccardo Castro, è ribadito “che il personale interinale deve essere qualificato e in possesso degli attestati previsti per svolgere la mansione di autista-soccorritore e per legge è individuato dall’Agenzia di lavoro. L’iscrizione del candidato alla short list e, quindi, il suo eventuale reclutamento sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’appaltatore, cioè dell’Agenzia di somministrazione interinale”.