Nicolosi, un motociclista caduto sull’Etna: interviene l’Elisoccorso

L'uomo stava percorrendo un sentiero sterrato

CATANIA – Soccorso sull’Etna: i tecnici della Stazione Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nella tarda mattina di martedì 16 gennaio, su allerta del 118 e della Polizia Municipale di Nicolosi, per il recupero di un motociclista infortunatosi a causa di una caduta, nella zona di Serra Pizzuta nel territorio del comune di Nicolosi, sul versante sud dell’Etna.

Soccorso sull’Etna: l’intervento

La squadra di soccorso del CNSAS Sicilia, insieme al SAGF della Guardia di Finanza, agli operatori sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, ha raggiunto l’uomo lungo il sentiero sterrato che stava percorrendo e dove si è infortunato per la caduta.

Il motociclista, originario del comune di Belpasso, è stato trattato e immobilizzato per i sospetti traumi riportati e trasportato in barella fuori dalla zona impervia, per essere imbarcato a bordo dell’eliambulanza 118 presente, ed in volo fino all’ospedale Cannizzaro di Catania. Presente sul posto la Polizia Municipale del comune di Nicolosi.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è allertabile chiamando il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 e specificando che si richiede un intervento di soccorso in ambiente montano o impervio. L’operatore del NUE112, applicando la “Procedura operativa ambienti montani ed impervi” trasferirà la chiamata alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare immediatamente il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)