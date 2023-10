Indaga la polizia

PETROSINO (TRAPANI) – E’ morto in ospedale Francesco Ingianni, 78 anni, l’uomo di Marsala soccorso a mare, a Petrosino, dove si era recato per una battuta di pesca. Ieri mattina una guardia giurata ha visto il corpo che galleggiava e ha chiamato il 118. L’anziano era in ipotermia, ma vivo. Portato in ospedale, nel corso della giornata è morto. Indaga la polizia.