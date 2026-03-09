Sold out il concerto a Palermo di Coez che annuncia una nuova data

Il cantante toccherà diverse città italiane con il suo tour

PALERMO – Coez registra il sold out per le date di Verona (5 settembre 2026 – Teatro Romano) e Palermo (12 settembre 2026 – Teatro di Verdura) del Coez live 2026 – From the rooftop e annuncia i rispettivi raddoppi, oltre a un nuovo appuntamento a Tarvisio (UD). Le nuove date, che si aggiungono a quelle già annunciate sono prodotte da Vivo Concerti, sono previste sabato 18 luglio 2026 al No Borders Music Festival di Tarvisio (UD), domenica 6 settembre 2026 al Teatro Romano di Verona e domenica 13 settembre 2026 al Teatro di Verdura di Palermo.

I biglietti saranno disponibili online da martedì 10 marzo 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 15 marzo 2026 alle ore 11:00.

Anche per queste nuove date – in occasione dell’apertura delle vendite – Coez farà un regalo speciale a chi acquisterà il biglietto del tour. Nelle mail di conferma sarà infatti incluso un link esclusivo per ascoltare il demo di Cielo di sabbia, brano tratto da “Fenomeno Mixtape” del 2011, brano culto tra i fan, riarrangiato per l’occasione in chiave Rooftop. Un gesto pensato per condividere fin da subito con il pubblico una nuova pagina, anticipando il percorso musicale che prenderà forma dal vivo nell’estate del 2026.

From the Rooftop nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un album a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando live in location dall’atmosfera unica come i teatri di pietra che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico.

Coez è reduce dal successo di 1998, l’ultimo album, uscito lo scorso giugno, che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un album che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody.

Calendario del tour di Coez

Mercoledì 8 luglio 2026 | Firenze, Anfiteatro delle Cascine;

Giovedì 9 luglio 2026 | Firenze, Anfiteatro delle Cascine SOLD OUT;

Sabato 11 luglio 2026 | Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi;

Giovedì 16 luglio 2026 | Cernobbio (CO), Lake Sound Park;

Sabato 18 luglio 2026 | Tarvisio (UD), No Borders Music Festival (Laghi di Fusine) NUOVA DATA;

Mercoledì 22 luglio 2026 | Pisa, Piazza dei Cavalieri;

Sabato 25 luglio 2026 | Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale SOLD OUT;

Domenica 26 luglio 2026 | Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale SOLD OUT;

Giovedì 30 luglio 2026 | Trani (BAT), Piazza Monastero Colonna;

Sabato 1 agosto 2026 | Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale;

Martedì 4 agosto 2026 | Assisi, Rocca Maggiore;

Venerdì 28 agosto 2026 | Mantova, Palazzo Te;

Mercoledì 2 settembre 2026 | Macerata, Sferisterio;

Giovedì 3 settembre 2026 | Macerata, Sferisterio SOLD OUT;

Sabato 5 settembre 2026 | Verona, Teatro Romano SOLD OUT;

Domenica 6 settembre 2026 | Verona, Teatro Romano NUOVA DATA;

Giovedì 10 settembre 2026 | Taormina (ME), Teatro Antico;

Sabato 12 settembre 2026 | Palermo, Teatro di Verdura SOLD OUT;

Domenica 13 settembre 2026 | Palermo, Teatro di Verdura NUOVA DATA.