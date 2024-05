Soldi per gli asili nido, l’assessore Turano: “Grazie al ministro”

Le dichiarazioni dell'esponente del governo Schifani

PALERMO- Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato il decreto per un nuovo Piano per gli asili nido, che prevede l’arrivo di 7,2 milioni di euro per Palermo, 5,76 milioni per Catania e 5,76 milioni per Messina, per un totale di 18.720.000 euro per le tre città metropolitane. Lo comunica l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano.

“Quasi venti milioni di euro per gli asili nido siciliani – commenta Turano -. C’è una sola parola per commentare la decisione del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: grazie, a nome mio e di tutte le famiglie siciliane con bimbi in età prescolare, in particolare le mamme lavoratrici con ovvie e comprensibili difficoltà”.