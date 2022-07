Soleri: “Felice di essere rimasto, proverò ad aiutare la squadra”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'attaccante rosanero

2' DI LETTURA

PALERMO – La stagione 2022/2023 del Palermo è ufficialmente iniziata con il ritiro di Boccadifalco e il mercato sta entrando sempre più nel vivo.

L’inizio della preparazione estiva lascia spazio anche alle parole dei protagonisti rosanero che affronteranno il prossimo campionato di Serie B. Dopo le dichiarazioni del tecnico Silvio Baldini oggi è stata la volta di Edoardo Soleri, anche lui fra i mattatori della promozione con i suoi gol da subentrato spesso decisivi e spettacolari.

“Sicuramente la magia dell’anno scorso ce la siamo portata dietro – ha dichiarato l’attaccante in conferenza stampa – abbiamo creato una cosa talmente bella che volevamo subito tornare insieme. Sono felice di aver ritrovato tanti compagni, conosciamo il mister e questo aiuta. Se dovesse arrivare qualcuno di nuovo lo faremo sentire parte di questa famiglia”.

Stagione importante che, a scadenza del prestito, ha fruttato a Soleri il riscatto a titolo definitivo dal Padova diventando a tutti gli effetti un giocatore del Palermo. “A Palermo ho trovato continuità e sono contento di essere rimasto – afferma il giocatore – spero sia un’annata importante per me e per il Palermo, cercherò di aiutare la squadra il più possibile”.

Una parola di riguardo anche per Matteo Brunori, compagno di squadra nella passata stagione con l’augurio che lo sia anche per questa stagione di Serie B: “Con Brunori ci sentiamo spesso. Per me è un grande giocatore, la concorrenza può fare bene ma possiamo anche giocare insieme. Siamo tutti felici se dovesse tornare Matteo in rosanero, speriamo arrivi presto”.

Anche ieri, in occasione dell’arrivo della squadra a Boccadifalco, i tifosi non hanno fatto mancare il loro affetto e la loro carica. “Già dai play-off i tifosi – ha dichiarato in merito Soleri – ci hanno fatto vedere cosa vuol dire giocare per il Palermo e quanto è importante il Palermo per questa città. Anche ieri ne hanno dato conferma, non ci hanno fatto mai mancare il loro appoggio neanche nei momenti più difficili”.

Non poteva mancare il riferimento dell’attaccante rosanero alle parole di Silvio Baldini, convinto che il Palermo possa giocarsi sin da questa stagione la promozione in Serie A: “Crediamo molto in quello che dice il mister, non è facile ma con il lavoro quotidiano possiamo provarci e dobbiamo sognare di raggiungere la Serie A. Speriamo di raggiungere questo grande obiettivo perché lo merita soprattutto Palermo”.