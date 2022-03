“Solidarietà all’Ucraina”, l’iniziativa di un’impresa siciliana

L'azienda Hi-Tech Outlet donerà dieci euro per ogni ordine effettuato sul suo sito

CATANIA – L’imprenditoria al fianco delle popolazioni colpite dall’attacco della Russia all’Ucraina: un’azienda siciliana specializzata in ricondizionamento di dispositivi informatici, la Hi-TechOutlet, per tutto il mese di marzo lancia una iniziativa economica decidendo di donare alla Protezione Civile 10 euro per ogni ordine effettuato sul suo sito.

“Sappiamo che i nostri clienti hanno una maggiore sensibilità – dice il responsabile marketing Vincenzo Barbagallo – e per questo che insieme a loro abbiamo deciso di donare 10 euro per ogni ordine effettuato sul nostro sito nel mese di marzo. I fondi raccolti andranno in favore della Protezione Civile italiana che si occuperà di gestire i fondi al meglio e in assoluta trasparenza”.

“La nostra azienda – dice il fondatore Salvatore Rizzo – ogni anno aiuta a ridurre le emissioni di CO2 grazie alla seconda vita che doniamo ai dispositivi come pc, notebook e smartphone. Attraverso questa nostra iniziativa vogliamo dare un contributo concreto e umanitario fatto non di una semplice raccolta fondi, ma di un aiuto consapevole in collaborazione con i nostri clienti”.