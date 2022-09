Rapina anziana nel sonno, lei reagisce e lo ferisce: uomo in manette

La donna ha avvisato i vicini che hanno chiamato i carabinieri che hanno fermato l'uomo

TERMINI IMERESE (PA) – La lucidità e la prontezza di riflessi di un’anziana ottantenne di Termini Imerese, vittima di una rapina in abitazione, ha consentito ai carabinieri del locale reparto territoriale di individuare e trarre in arresto, in poche ore, il suo aggressore.

L’uomo, un cinquantenne che conosceva la famiglia della vittima e sapeva come muoversi nel suo appartamento, si sarebbe introdotto, nel corso della notte, nell’abitazione della donna attraverso la finestra di un balcone, sorprendendola nel sonno. Dopo aver brutalmente percosso l’anziana, che ha reagito ferendolo al volto, le avrebbe sottratto 150 euro, dandosi poi alla fuga. La vittima ha, però, prontamente avvisato i vicini che hanno chiamato i carabinieri.

Grazie alla descrizione fornita dalla donna e agli elementi raccolti nel corso del sopralluogo dai Carabinieri, l’uomo è stato tratto in arresto per rapina aggravata e lesioni personali. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese, dopo la convalida, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la propria abitazione in Trabia.

La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima dai carabinieri.