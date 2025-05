Sorpreso con 60 chili di marijuana: in parte nascosti al Mercato

L'operazione della Polizia etnea

CATANIA – Arrestato perchè colto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare di marijuana e hashish. In manette, ad opera della Polizia, è finito il 46enne S. S.: queste le iniziali del nome.

Il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania ha appreso che un soggetto di origine catanese, ma, di fatto, domiciliato a Siracusa, deteneva un ingente quantitativo di droga presso la sua abitazione o in un magazzino nella sua disponibilità ubicato all’interno del Mercato Ortofrutticolo aretuseo.

Assieme agli agenti della Squadra Mobile di Siracusa, è stato predisposto un mirato servizio di osservazione e controllo di detti luoghi. Le successive perquisizioni hanno dato esito positivo in quanto, effettivamente, a casa dell’uomo, precisamente in una rimessa per la custodia di attrezzi da lavoro, sono stati rinvenuti 52 involucri contenenti 54 chili di marijuana e 145 grammi di hashish.

Altri 6 involucri contenenti ulteriori 6 chili di marijuana erano, invece, nascosti all’interno del magazzino.

Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Siracusa in attesa dell’udienza di convalida.