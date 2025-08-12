Sorpreso a spacciare tra le vie dello Zen 2, 47enne arrestato

Rinvenute 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish

PALERMO – I carabinieri della stazione di San Filippo Neri, hanno arrestato un palermitano, 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagato è stato sorpreso a spacciare nel quartiere “Zen 2”. I militari, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno notato movimenti sospetti da parte del 47enne, che stava cedendo più involucri a diversi acquirenti.

Le forze dell’ordine sono intervenute bloccando l’uomo e procedendo a una perquisizione personale. L’operazione ha permesso di rinvenire 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish.

Il 47enne è stato tratto in arresto. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.