 Sorpreso a spacciare tra le vie dello Zen 2, 47enne arrestato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Sorpreso a spacciare tra le vie dello Zen 2, 47enne arrestato

Rinvenute 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish
CARABINIERI
di
1 min di lettura

PALERMO – I carabinieri della stazione di San Filippo Neri, hanno arrestato un palermitano, 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagato è stato sorpreso a spacciare nel quartiere “Zen 2”. I militari, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno notato movimenti sospetti da parte del 47enne, che stava cedendo più involucri a diversi acquirenti.

Le forze dell’ordine sono intervenute bloccando l’uomo e procedendo a una perquisizione personale. L’operazione ha permesso di rinvenire 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish.

Il 47enne è stato tratto in arresto. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI