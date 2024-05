Sorteggio play off: ai quarti il Catania trova l’Avellino

Si scende in campo già martedì

CATANIA – Effettuato il sorteggio play off di Serie C. Il Catania di mister Zeoli ha pescato l’Avellino che aveva decretato in campionato l’esonero di Lucarelli. Si gioca la sfida d’andata martedì sera, il ritorno sabato.

Avellino che in questa stagione è stata un’autentica bestia nera per i rossoazzurri che hanno perso in entrambe le occasioni contro gli irpini: 0-2 al Massimino e 5-2 al Partenio. Si sa già che chi passerà il turno affronterà in semifinale la vincente tra Vicenza e Padova.

Per la cronaca, Padova, Torres e Avellino a questo turno entravano come teste di serie.