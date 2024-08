Sospensione da Forza Italia, Zacco: “Logiche che non mi appartengono”

La replica dopo il provvedimento

LA POLEMICA IN FORZA ITALIA

“La decisione dei probiviri, a parer mio, è un chiaro messaggio politico che ha come sfondo logiche, che non mi appartengono,” lo ha dichiarato Ottavio Zacco, Capogruppo di Forza Italia a Palermo, dopo il provvedimento di sospensione da Forza Italia.

“Nonostante ciò, continuerò a lavorare per il bene di Palermo e dei cittadini – continua Zacco -, come ho sempre fatto. Sarò in mezzo alla gente, tra le strade del capoluogo siciliano, ascoltando le istanze e le tante problematiche che attanagliano la nostra Terra.”

Zacco – riporta una nota – ha sottolineato come l’interpretazione del Vicepresidente della Camera riguardo alle sue parole sia un punto di vista personale. “La gente ha il diritto di votare i propri rappresentanti, anche a Roma,” ha affermato. “Ringrazio di cuore tutti coloro che, in queste ore, mi hanno chiamato o scritto dimostrandomi amicizia e solidarietà.”

Conclude, infine, Zacco: “Ho avuto il privilegio di essere il più votato a Palermo proprio in Forza Italia. La mia passione per la politica e per il bene comune continua, responsabilmente, al di là di qualsiasi pensiero, correnti di partito e vari provvedimenti.”